Раковская Мария Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1909
Сын: Раковский Евгений Никаноров
Отец ребёнка: Раковский Никанор Тихонович
Рождение ребёнка
31.07.1910
Дочь: Наталия Никанорова
Отец ребёнка: Раковский Никанор Тихонович
сельцо Дубаши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно