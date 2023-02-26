Раковская Мария Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раковская Мария Титовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1909

Сын: Раковский Евгений Никаноров

Отец ребёнка: Раковский Никанор Тихонович

Рождение ребёнка
31.07.1910

Дочь: Наталия Никанорова

Отец ребёнка: Раковский Никанор Тихонович

сельцо Дубаши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раковский Никанор Тихонович

Смерть
Неизвестно
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