Злобин Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злобин Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1934

Отец: Злобин Петр Прокопьевич

Мать: Злобина Вера Андреевна

Рождение ребёнка
21.04.1961

Сын: Злобин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Злобина Фаина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Злобина Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Злобина Фаина Александровна

Смерть
Неизвестно
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