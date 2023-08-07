Злобин Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1934
Отец: Злобин Петр Прокопьевич
Мать: Злобина Вера Андреевна
Рождение ребёнка
21.04.1961
Сын: Злобин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Злобина Фаина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Злобина Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Злобина Фаина Александровна
Смерть
Неизвестно