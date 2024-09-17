Григорьева Мария (Косоротова) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Мария (Косоротова) Ивановна

Место рождения

Щелево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косоротов Иван Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Михаил Ермилович

Рождение ребёнка
13.08.1893

Сын: Григорьев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Григорьев Михаил Ермилович

Смерть
1917
Щелево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

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