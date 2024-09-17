Григорьева Мария (Косоротова) Ивановна
Место рожденияЩелево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1917
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косоротов Иван Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1893
Сын: Григорьев Иван Михайлович
Отец ребёнка: Григорьев Михаил Ермилович
Смерть
1917
Щелево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область