(Рогозина) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Михаил
Рождение ребёнка
10.08.1881
Дочь: (Рогозина) Мария
Отец ребёнка: Рогозин Михаил
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно