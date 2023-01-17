Барляева (Фомина) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарляева (Фомина) Галина Николаевна

Барляева (Фомина) Галина Николаевна

avatar

Место рождения

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область

Дата рождения

10.01.1937

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1937

Отец: Фомин Семён Фомич

Мать: Макарова Ольга Максимовна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.10.1958

Сын: Барляев Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: Барляев Владимир Васильевич

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1968

Дочь: Герасимова Наталия Владимировна

Отец ребёнка: Каверин Владимир Данилович

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барляев Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каверин Владимир Данилович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close