Барляева (Фомина) Галина Николаевна
Место рождения
Дата рождения10.01.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1937
Отец: Фомин Семён Фомич
Рождение ребёнка
06.10.1958
Сын: Барляев Вячеслав Владимирович
Отец ребёнка: Барляев Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Герасимова Наталия Владимировна
Отец ребёнка: Каверин Владимир Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно