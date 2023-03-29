Михеева (Орловская) Евдокия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева (Орловская) Евдокия Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орловский Прокопий Логинович

Мать: не указана

Выслан на спецпоселение в 1930 г. из с. Куломзино Татарского р-на в Пудинский р-он. Состав семьи: жена Анна Афанасьевна, 1880 (1877) г.р. (сняты с учета в 1948 г.), дочери Ульяна, 1919 г.р. (снята в... Показать все
Смерть
Неизвестно
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