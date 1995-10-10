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Бурносова Валерия Юрьевна

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Место рождения

Севск, Севский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

10.10.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1995

Отец: Бурносов Юрий Николаевич

Мать: Бурносова (Папко) Елена Владимировна

Севск, Севский муниципальный район, Брянская область
Образование
С 01.09.2002 по 31.08.2013
Брянск, город Брянск, Брянская область
МБОУ СОШ №2 им. Д. Е. Кравцова
Образование
С 01.09.2013 по 31.08.2018
Москва, город федерального значения Москва
МГУ им. М. В. Ломоносова, факультет журналистики
Работа или профессия
С ?.10.2016 по ?.05.2018
Москва, город федерального значения Москва
ОСОО "Федерация практической стрельбы России", помощник руководителя
Работа или профессия
С ?.08.2018 по ?.01.2020
Брянск, город Брянск, Брянская область
ТРК "Брянская Губерния", корреспондент
Работа или профессия
С ?.01.2020 по ?.09.2021
Брянск, город Брянск, Брянская область
ИА "Центральная служба новостей", рерайтер, монтажёр
Работа или профессия
С ?.02.2020 по ?.12.2020
Брянск, город Брянск, Брянская область
ТРК "Брянская Губерния", соведущая радиопрограммы "25 кадр"
Работа или профессия
С ?.09.2021
Москва, город федерального значения Москва
ИА "Центральная служба новостей", корреспондент

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