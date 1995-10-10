Бурносова Валерия Юрьевна
Место рождения
Дата рождения10.10.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1995
Образование
С 01.09.2002 по 31.08.2013
МБОУ СОШ №2 им. Д. Е. Кравцова
Образование
С 01.09.2013 по 31.08.2018
МГУ им. М. В. Ломоносова, факультет журналистики
Работа или профессия
С ?.10.2016 по ?.05.2018
ОСОО "Федерация практической стрельбы России", помощник руководителя
Работа или профессия
С ?.08.2018 по ?.01.2020
ТРК "Брянская Губерния", корреспондент
Работа или профессия
С ?.01.2020 по ?.09.2021
ИА "Центральная служба новостей", рерайтер, монтажёр
Работа или профессия
С ?.02.2020 по ?.12.2020
ТРК "Брянская Губерния", соведущая радиопрограммы "25 кадр"
Работа или профессия
С ?.09.2021
ИА "Центральная служба новостей", корреспондент