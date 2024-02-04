Хамидуллин Шаукат Сафиюллаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамидуллин Шаукат Сафиюллаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хамидуллин Сафиюлла Халикович

Мать: Хамидуллина Сайма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамидуллина Надежда Шаукатовна

Мать ребёнка: Хамидуллина Татьяна Хакимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамидуллина Юлия Шаукатовна

Мать ребёнка: Хамидуллина Татьяна Хакимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Булат Шаукатович

Мать ребёнка: Хамидуллина Татьяна Хакимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамидуллина Татьяна Хакимовна

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