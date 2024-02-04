Хамидуллин Шаукат Сафиюллаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хамидуллин Сафиюлла Халикович
Мать: Хамидуллина Сайма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамидуллина Надежда Шаукатовна
Мать ребёнка: Хамидуллина Татьяна Хакимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамидуллина Юлия Шаукатовна
Мать ребёнка: Хамидуллина Татьяна Хакимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Булат Шаукатович
Мать ребёнка: Хамидуллина Татьяна Хакимовна
Бракосочетание
Неизвестно