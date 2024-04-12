Михеева Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева Зоя Ивановна

Место рождения

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Александр Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Иван Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
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