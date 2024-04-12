Михеева Зоя Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михеев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеев Александр Васильевич
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно