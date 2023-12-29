Свешникова (Свешникова) Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Свешникова) Варвара Андреевна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1810

Дата смерти

1849

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1830

Муж: Свешников Симон Гаврилович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Свешникова) Дарья Симоновна

Отец ребёнка: Свешников Симон Гаврилович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Свешников Николай Симонович

Отец ребёнка: Свешников Симон Гаврилович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Свешникова) Ольга Симоновна

Отец ребёнка: Свешников Симон Гаврилович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Свешников Захар Симонович

Отец ребёнка: Свешников Симон Гаврилович

Смерть
1849

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