Свешникова (Свешникова) Варвара Андреевна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1810
Дата смерти1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1830
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Свешникова) Дарья Симоновна
Отец ребёнка: Свешников Симон Гаврилович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Свешников Николай Симонович
Отец ребёнка: Свешников Симон Гаврилович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Свешникова) Ольга Симоновна
Отец ребёнка: Свешников Симон Гаврилович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Свешников Захар Симонович
Отец ребёнка: Свешников Симон Гаврилович