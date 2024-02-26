Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савелий Иванов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1724
Дочь: Акилина Савельева (Вна)
Отец ребёнка: Савелий Иванов (Ич)
Смерть
До 1747