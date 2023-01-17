Дутова Бронислава Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1879 ст.
Дата смерти13.12.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Родилась в г. Двинск (ныне Даугавпилс)
Рождение ребёнка
11.12.1900 ст.
Отец ребёнка: Дутов Андрей Иосифович
Аркадак, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.11.1910 ст.
Отец ребёнка: Дутов Андрей Иосифович
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
в метрической записи о рождении указано 6 ноября, но в паспорте стоит 30 ноября
Смерть
13.12.1951
Мытищи, Мытищи, Московская область