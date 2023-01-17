Дутова Бронислава Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дутова Бронислава Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1879 ст.

Дата смерти

13.12.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Родилась в г. Двинск (ныне Даугавпилс)
Рождение ребёнка
11.12.1900 ст.

Сын: Дутов Борис Андреевич

Отец ребёнка: Дутов Андрей Иосифович

Аркадак, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.11.1910 ст.

Сын: Дутов Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Дутов Андрей Иосифович

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
в метрической записи о рождении указано 6 ноября, но в паспорте стоит 30 ноября
Смерть
13.12.1951
Мытищи, Мытищи, Московская область
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