Сырчина (Вотинцева) Лидия Леонидовна
Место рождения
Дата рождения25.05.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карманов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сырчин Александр
Рождение ребёнка
31.10.1985
Сын: Сырчин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Сырчин Александр
Рождение ребёнка
12.11.1988
Сын: Сырчин Роман Александрович
Отец ребёнка: Сырчин Александр