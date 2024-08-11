Сырчина (Вотинцева) Лидия Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырчина (Вотинцева) Лидия Леонидовна

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

25.05.1968

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1968

Отец: Вотинцев Леонид Иванович

Мать: Вотинцева (Просвирнина) Людмила Александровна

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карманов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырчин Александр

Рождение ребёнка
31.10.1985

Сын: Сырчин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Сырчин Александр

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
12.11.1988

Сын: Сырчин Роман Александрович

Отец ребёнка: Сырчин Александр

Киров, город Киров, Кировская область

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