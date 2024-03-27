Шакирова (Аптекашева) Нурдида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакирова (Аптекашева) Нурдида

Место рождения

д.Байряка РТ

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Аптекашев Гариф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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