Межетдинов Хамзя Якубович
Место рожденияд.Парша(Тукай) Спаского р-на Нижегородской
Дата рождения1896
Дата смерти29.04.1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Межетдинов Якуп Мулла
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Азизова) Марьям
Работа или профессия
Неизвестно
Межетдинов Хамзя Якубович (1896) Дата рождения: 1896 г. Место рождения: Спасский р-н, дер. Парша Пол: мужчина Национальность: татарин Профессия / место работы: председатель района Место проживания: К.-Октябрьский р-н, дер. Актуково Мера пресечения: подписка о невыезде Дата ареста: 16 октября 1937 г. Статья: 58, п. 7-11 Приговор: 1 г. 5 мес Архивное дело: 10714-10717 Источники данных: БД «Жертвы политического террора в СССР»; Книга памяти Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
14.12.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Азизова) Марьям
Смерть
29.04.1968