Межетдинов Хамзя Якубович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Межетдинов Хамзя Якубович

Место рождения

д.Парша(Тукай) Спаского р-на Нижегородской

Дата рождения

1896

Дата смерти

29.04.1968

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Межетдинов Якуп Мулла

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Азизова) Марьям

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Азизова) Марьям

Смерть
29.04.1968

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