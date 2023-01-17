Зарубин Никифор
Место рождения
Дата рождения13.03.1911
Дата смерти24.05.1968
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1940.?.1943 ст.
Сын: Зарубин Александр ?
Мать ребёнка: Зарубина Акилина
Рождение
13.03.1911
Отец: Зарубин Фёдор
Мать: Зарубина Елизавета
Рождение ребёнка
21.05.1935
Сын: Зарубин Владимир
Мать ребёнка: Зарубина Акилина
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.03.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зарубина Акилина
Рождение ребёнка
14.05.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зарубина Акилина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зарубина Акилина
Работа или профессия
Неизвестно
Педагог
Образование
Неизвестно
Высшее
Смерть
24.05.1968
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно