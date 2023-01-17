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Зарубин Никифор

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Место рождения

Коробейниково, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

13.03.1911

Дата смерти

24.05.1968

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1917 г.р.

Дети

1943 г.р.
1935 г.р.
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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1940.?.1943 ст.

Сын: Зарубин Александр ?

Мать ребёнка: Зарубина Акилина

Рождение
13.03.1911

Отец: Зарубин Фёдор

Мать: Зарубина Елизавета

Коробейниково, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.05.1935

Сын: Зарубин Владимир

Мать ребёнка: Зарубина Акилина

Красногорское, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зарубина Акилина

Рождение ребёнка
14.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зарубина Акилина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зарубина Акилина

Работа или профессия
Неизвестно
Педагог
Образование
Неизвестно
Высшее
Смерть
24.05.1968
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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