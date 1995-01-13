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Лебедева Мария Петровна
Лебедева Мария Петровна
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Древо
Место рождения
Лесосибирск
, город Лесосибирск, Красноярский край
Дата рождения
13.01.1995
Пол
Женский
Отец
Лебедев Петр Александрович
1973 г.р.
Мать
Мутовина Елена Викторовна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1995
Отец:
Лебедев Петр Александрович
Мать:
Мутовина Елена Викторовна
Лесосибирск
, город Лесосибирск, Красноярский край
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