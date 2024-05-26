Копорев Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения11.11.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
11.11.1895 ст.
ГАРО ф 627 оп 280 д 617 Спас-Утешенье 1895-1901 восприемники: деревни Божатковой крестьянин Григорий Андреевич Феоктистов и деревни Ровной крестьянина Михаила Максимовича Копорева жена Евфимия Петров... Показать все
Бракосочетание
17.01.1918 ст.
Спас-Утешенье, Рязанский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф 627 оп 270 д 130 Спас-Утешенье 1915-1918 поручители по жениху: деревни Ровной гражданин Алексей Алексеевич Лавров и Василий Васильевич Копорев поручители по невесте: деревни Ровной гражданин ... Показать все
Смерть
Неизвестно