Куртыгина (Тарасова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куртыгина (Тарасова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1914

Дата смерти

02.06.2001

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914

Отец: Тарасов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Куртыгин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Куртыгин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1933

Сын: Куртыгин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Куртыгин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Куртыгин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
24.07.1946

Сын: Куртыгин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Куртыгин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
27.08.1948

Сын: Куртыгин Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Куртыгин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Мария Владимировна

Отец ребёнка: Куртыгин Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куртыгин Владимир Васильевич

Смерть
02.06.2001
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