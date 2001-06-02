Куртыгина (Тарасова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1914
Дата смерти02.06.2001
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914
Отец: Тарасов Иван
Рождение ребёнка
1932
Сын: Куртыгин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Куртыгин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1933
Сын: Куртыгин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Куртыгин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Куртыгин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
24.07.1946
Сын: Куртыгин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Куртыгин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
27.08.1948
Сын: Куртыгин Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Куртыгин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Мария Владимировна
Отец ребёнка: Куртыгин Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.06.2001