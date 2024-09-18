Кусакина Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1843 и 1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 1843 и 1853 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кусакин Фаддей Ефимович
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.04.1871 ст.
Отец ребёнка: Кусакин Фаддей Ефимович
В семье государственного крестьянина села Новоспасского Фаддея Ефимовича Кусакина и его законной жены Ольги Ивановны, оба православных, родился 19.04.1871, крещен 19.04.1871, сын Иван. Восприемниками ... Показать все
Смерть
Неизвестно