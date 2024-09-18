Кусакина Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кусакина Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1843 и 1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1843 и 1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кусакин Егор Фадеевич

Отец ребёнка: Кусакин Фаддей Ефимович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.04.1871 ст.

Сын: Кусакин Иван Фаддеевич

Отец ребёнка: Кусакин Фаддей Ефимович

В семье государственного крестьянина села Новоспасского Фаддея Ефимовича Кусакина и его законной жены Ольги Ивановны, оба православных, родился 19.04.1871, крещен 19.04.1871, сын Иван. Восприемниками ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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