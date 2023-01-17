Чаплыгин Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаплыгин Сергей Алексеевич

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Место рождения

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

05.04.1869

Дата смерти

08.10.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
По 1886
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1886
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
08.10.1942
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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