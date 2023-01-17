Чаплыгин Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения05.04.1869
Дата смерти08.10.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1886
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1886
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941
Смерть
08.10.1942