Пономарева (Широкова) Ксения Васильевна
Место рожденияд. Борисовка Ивановской вол, Богородского уезда Московской губ, Московская обл.
Дата рождения1859
Дата смерти07.04.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Борисовка Ивановской вол, Богородского уезда Московской губ, Московская обл.
Место жительства
Неизвестно
с. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.
Бракосочетание
01.10.1879
с. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Пономарева Елена Михайловна
Отец ребёнка: Пономарев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Пономарева (Пономарева) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Пономарев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
05.09.1900 ст.
Дочь: Щукина (Пономарева) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Пономарев Михаил Васильевич
с. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.
Смерть
07.04.1917
с. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.