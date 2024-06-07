Пономарева (Широкова) Ксения Васильевна 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пономарева (Широкова) Ксения Васильевна

Место рождения

д. Борисовка Ивановской вол, Богородского уезда Московской губ, Московская обл.

Дата рождения

1859

Дата смерти

07.04.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Борисовка Ивановской вол, Богородского уезда Московской губ, Московская обл.
Место жительства
Неизвестно
с. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.
Бракосочетание
01.10.1879

Муж: Пономарев Михаил Васильевич

с. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Пономарева Елена Михайловна

Отец ребёнка: Пономарев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Пономарева (Пономарева) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Пономарев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
05.09.1900 ст.

Дочь: Щукина (Пономарева) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Пономарев Михаил Васильевич

с. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.
Смерть
07.04.1917
с. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.

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