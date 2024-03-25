Собко Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Полина Маркияновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Полина Маркияновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панченко Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Полина Маркияновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Собко Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Полина Маркияновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блохина (Собко) Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Полина Маркияновна
Смерть
Неизвестно