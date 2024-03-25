Собко Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собко Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Собко Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Полина Маркияновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Полина Маркияновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панченко Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Полина Маркияновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Собко Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Полина Маркияновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блохина (Собко) Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Полина Маркияновна

Смерть
Неизвестно

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