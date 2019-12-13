Писанова (Ковешникова) Алла Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писанова (Ковешникова) Алла Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.?

Дата смерти

13.12.2019

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Писанов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
11.08.1970

Дочь: Киселева (Писанова) Инна Михайловна

Отец ребёнка: Писанов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
20.01.1975

Дочь: Гусева (Писанова) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Писанов Михаил Михайлович

Смерть
13.12.2019

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