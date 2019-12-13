Писанова (Ковешникова) Алла Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.?
Дата смерти13.12.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1970
Дочь: Киселева (Писанова) Инна Михайловна
Отец ребёнка: Писанов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
20.01.1975
Дочь: Гусева (Писанова) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Писанов Михаил Михайлович
Смерть
13.12.2019