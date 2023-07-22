Марья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.04.1897
Сын: Филин Стефан Федоров
Отец ребёнка: Филин Федор Евсеев
Рождение ребёнка
27.04.1898
Дочь: Филина Таисья Федорова
Отец ребёнка: Филин Федор Евсеев
Рождение ребёнка
13.11.1899
Отец ребёнка: Филин Федор Евсеев
Рождение ребёнка
29.06.1905
Дочь: Филина Ольга Федорова
Отец ребёнка: Филин Федор Евсеев
Рождение ребёнка
06.02.1907
Отец ребёнка: Филин Федор Евсеев
Рождение ребёнка
06.10.1909
Дочь: Филина Анна Федорова
Отец ребёнка: Филин Федор Евсеев
Рождение ребёнка
13.10.1912
Дочь: Филина Пераскева Федорова
Отец ребёнка: Филин Федор Евсеев
Рождение ребёнка
07.04.1915
Дочь: Филина Александра Федорова
Отец ребёнка: Филин Федор Евсеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филина Анна Федорова
Отец ребёнка: Филин Федор Евсеев
Смерть
Неизвестно