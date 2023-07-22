Марья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1897

Сын: Филин Стефан Федоров

Отец ребёнка: Филин Федор Евсеев

Рождение ребёнка
27.04.1898

Дочь: Филина Таисья Федорова

Отец ребёнка: Филин Федор Евсеев

Рождение ребёнка
13.11.1899

Сын: Филин Григорий Федоров

Отец ребёнка: Филин Федор Евсеев

Рождение ребёнка
29.06.1905

Дочь: Филина Ольга Федорова

Отец ребёнка: Филин Федор Евсеев

Рождение ребёнка
06.02.1907

Сын: Филин Геннадий Федорович

Отец ребёнка: Филин Федор Евсеев

Рождение ребёнка
06.10.1909

Дочь: Филина Анна Федорова

Отец ребёнка: Филин Федор Евсеев

Рождение ребёнка
13.10.1912

Дочь: Филина Пераскева Федорова

Отец ребёнка: Филин Федор Евсеев

Рождение ребёнка
07.04.1915

Дочь: Филина Александра Федорова

Отец ребёнка: Филин Федор Евсеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филина Анна Федорова

Отец ребёнка: Филин Федор Евсеев

Смерть
Неизвестно
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