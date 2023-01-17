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Изместьева Анна Дмитриевна

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Место рождения

Коломенская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Коломенская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
07.02.1899 ст.

Муж: Бакулин Дмитрий Фёдорович

Бракосочетание
07.02.1899 ст.

Муж: Бакулин Дмитрий Фёдорович

Рождение ребёнка
29.01.1900 ст.

Сын: Бакулин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Бакулин Дмитрий Фёдорович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.10.1902 ст.

Сын: Бакулин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Бакулин Дмитрий Фёдорович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1903 ст.

Сын: Бакулин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Бакулин Дмитрий Фёдорович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.09.1906 ст.

Сын: Бакулин Харитон Дмитриевич

Отец ребёнка: Бакулин Дмитрий Фёдорович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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