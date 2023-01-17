Изместьева Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1899 ст.
Бракосочетание
07.02.1899 ст.
Рождение ребёнка
29.01.1900 ст.
Сын: Бакулин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Бакулин Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
?.10.1902 ст.
Сын: Бакулин Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Бакулин Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
24.12.1903 ст.
Сын: Бакулин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Бакулин Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
03.09.1906 ст.
Сын: Бакулин Харитон Дмитриевич
Отец ребёнка: Бакулин Дмитрий Фёдорович
Смерть
Неизвестно