Прокофий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1898 ст.
Жена: Ольга Даниловна
Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Руднянский п.п. 25.01.1898 Заложья, Руднянской вол. крестьянин Прокофий Васильевич 20,5 Заложья, Руднянской вол. крестьянка Ольга Даниловна 21 по жениху Заложья, Руднянской вол. крестьянин ... Показать все
Смерть
Неизвестно