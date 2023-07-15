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Прокофий Васильевич

Место рождения

Заложья, Руднянская волость, Оршанский уезд

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Заложья, Руднянская волость, Оршанский уезд
Бракосочетание
25.01.1898 ст.

Жена: Ольга Даниловна

Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Руднянский п.п. 25.01.1898 Заложья, Руднянской вол. крестьянин Прокофий Васильевич 20,5 Заложья, Руднянской вол. крестьянка Ольга Даниловна 21 по жениху Заложья, Руднянской вол. крестьянин ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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