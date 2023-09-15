Hoffmann Philipp Peter
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смерти25.07.1828
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1815
Дочь: (Hoffmann) Johanna Maria
Мать ребёнка: Hoffmann (Hopp) Anna Maria
Рождение ребёнка
02.09.1817
Дочь: (Hoffmann) Anna Margaretha
Мать ребёнка: Hoffmann (Hopp) Anna Maria
Рождение ребёнка
08.10.1819
Сын: Hoffmann Adam
Мать ребёнка: Hoffmann (Hopp) Anna Maria
Рождение ребёнка
01.11.1821
Сын: Hoffmann Georg
Мать ребёнка: Hoffmann (Hopp) Anna Maria
Рождение ребёнка
14.12.1823
Дочь: (Hoffmann) Anna Rosina
Мать ребёнка: Hoffmann (Hopp) Anna Maria