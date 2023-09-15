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Hoffmann Philipp Peter

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

25.07.1828

Пол

Мужской

Отец

Около 1748 г.р.

Мать

Около 1750 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Hoffmann Georg Peter

Мать: Hoffmann (Schmidt) Maria Magdalena

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1815

Дочь: (Hoffmann) Johanna Maria

Мать ребёнка: Hoffmann (Hopp) Anna Maria

Рождение ребёнка
02.09.1817

Дочь: (Hoffmann) Anna Margaretha

Мать ребёнка: Hoffmann (Hopp) Anna Maria

Рождение ребёнка
08.10.1819

Сын: Hoffmann Adam

Мать ребёнка: Hoffmann (Hopp) Anna Maria

Рождение ребёнка
01.11.1821

Сын: Hoffmann Georg

Мать ребёнка: Hoffmann (Hopp) Anna Maria

Рождение ребёнка
14.12.1823

Дочь: (Hoffmann) Anna Rosina

Мать ребёнка: Hoffmann (Hopp) Anna Maria

Смерть
25.07.1828

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