Шимкевич (Шигаева) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шимкевич (Шигаева) Галина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1951

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1951

Отец: Шигаев Александр

Мать: Шигаева Зоя Михайловна

Рождение ребёнка
31.08.1971

Дочь: Шимкевич Виктория Викторовна

Отец ребёнка: Шимкевич Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
14.10.1978

Дочь: Ельникова (Шимкевич) Вилена Викторовна

Отец ребёнка: Шимкевич Виктор Михайлович

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