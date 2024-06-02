Шимкевич (Шигаева) Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1951
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1951
Отец: Шигаев Александр
Мать: Шигаева Зоя Михайловна
Рождение ребёнка
31.08.1971
Дочь: Шимкевич Виктория Викторовна
Отец ребёнка: Шимкевич Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
14.10.1978
Дочь: Ельникова (Шимкевич) Вилена Викторовна
Отец ребёнка: Шимкевич Виктор Михайлович