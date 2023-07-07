Лобазов Николай Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1910
Дата смерти22.06.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1910
Отец: Лобазов Тимофей
Мать: Дуня
Рождение ребёнка
10.09.1935
Сын: Лобазов Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пелагея Петровна
Смерть
22.06.1987