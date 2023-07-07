Лобазов Николай Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобазов Николай Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1910

Дата смерти

22.06.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1910

Отец: Лобазов Тимофей

Мать: Дуня

Рождение ребёнка
10.09.1935

Сын: Лобазов Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пелагея Петровна

Смерть
22.06.1987
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