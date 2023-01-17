Романов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Романов Феодосий
Мать: Романова Параскева
Бракосочетание
10.11.1891
Жена: Романова Татьяна
Рождение ребёнка
29.11.1894
Сын: Романов Николай
Мать ребёнка: Романова Татьяна
Рождение ребёнка
06.11.1896
Сын: Романов Михаил
Мать ребёнка: Романова Татьяна
Рождение ребёнка
04.07.1899
Сын: Романов Сергей
Мать ребёнка: Романова Татьяна
Рождение ребёнка
25.02.1901
Сын: Романов Василий
Мать ребёнка: Романова Татьяна
Смерть
Неизвестно