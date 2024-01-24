Нагорная Татьяна Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагорная Татьяна Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1958

Пол

Женский

Отец

Мать

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Дети

1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Ач
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1958

Отец: Котелевец Валентин Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.05.1983

Дочь: Нагорная Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нагорный сЕРГЕЙ иВАНОВИЧ

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