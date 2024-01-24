Нагорная Татьяна Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1958
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1958
Отец: Котелевец Валентин Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.05.1983
Дочь: Нагорная Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нагорный сЕРГЕЙ иВАНОВИЧ