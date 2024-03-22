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Говядин Сафон Иовович

Место рождения

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния

Дата рождения

1836

Дата смерти

До 1914

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Говядин Иов Никифорович

Мать: Говядина Гликерия Григорьевна

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Агафья Софониевна

Мать ребёнка: Говядина Ефросинья Исаева

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1867

Сын: Говядин Прохор Софонович

Мать ребёнка: Говядина Ефросинья Исаева

Злынка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
17.01.1870

Сын: Говядин Григорий Сафонович

Мать ребёнка: Говядина Ефросинья Исаева

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Аксинья Сафоновна

Мать ребёнка: Говядина Ефросинья Исаева

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1878

Сын: Говядин Иван Софонович

Мать ребёнка: Говядина Ефросинья Исаева

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1879

Сын: Говядин Максим Софониев

Мать ребёнка: Говядина Ефросинья Исаева

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Говядина Ефросинья Исаева

Смерть
До 1914
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