Говядин Сафон Иовович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиДо 1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Агафья Софониевна
Мать ребёнка: Говядина Ефросинья Исаева
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Говядина Ефросинья Исаева
Злынка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
17.01.1870
Сын: Говядин Григорий Сафонович
Мать ребёнка: Говядина Ефросинья Исаева
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Аксинья Сафоновна
Мать ребёнка: Говядина Ефросинья Исаева
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Говядина Ефросинья Исаева
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Говядина Ефросинья Исаева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1914