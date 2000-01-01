Мосиенко Пётр Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосиенко Пётр Макарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

Между 1867 и 1972 г.р.

Мать

1867 г.р.

Жена

1904 г.р.

Дети

1926 г.р.
1930 г.р.
1936 г.р.
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Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Мосиенко Макар Ефимович

Мать: Мосиенко Марина Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Мосиенко Фёкла Степанова

Рождение ребёнка
1930

Сын: Мосиенко Николай Петрович

Мать ребёнка: Мосиенко Фёкла Степанова

Рождение ребёнка
1936

Сын: Мосиенко Иван Петрович

Мать ребёнка: Мосиенко Фёкла Степанова

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мосиенко Фёкла Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мосиенко Фёкла Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосиенко Фёкла Степанова

Смерть
1976
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