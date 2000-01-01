Мосиенко Пётр Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Мосиенко Макар Ефимович
Мать: Мосиенко Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Мосиенко Фёкла Степанова
Рождение ребёнка
1930
Сын: Мосиенко Николай Петрович
Мать ребёнка: Мосиенко Фёкла Степанова
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Мосиенко Фёкла Степанова
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мосиенко Фёкла Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мосиенко Фёкла Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мосиенко Фёкла Степанова
Смерть
1976