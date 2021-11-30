Вишневская (Шеховцова) Вера Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишневская (Шеховцова) Вера Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1938

Дата смерти

30.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1960

Дочь: Шелховская Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Вишневский Николай Маркиянович

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вишневский Николай Маркиянович

Смерть
30.11.2021
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