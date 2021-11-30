Вишневская (Шеховцова) Вера Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1938
Дата смерти30.11.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1960
Дочь: Шелховская Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Вишневский Николай Маркиянович
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.11.2021