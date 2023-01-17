Нестеренко Виталий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1938
Дата смерти2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1938
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Похомова Анна Витальевна
Мать ребёнка: Нестеренко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
17.03.1961
Сын: Нестеренко Сергей Витальевич
Мать ребёнка: Нестеренко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
09.04.1965
Дочь: Федчишина Ира Виталиевна
Мать ребёнка: Нестеренко Мария Ивановна
Жетысай, Жетисайский район, Туркестанская область
Смерть
2011
Лофицкое, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: рак легких