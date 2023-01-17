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Нестеренко Виталий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1938

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1938

Отец: Нестеренко Федор Иванович

Мать: Нестеренко Вера Васильевна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Похомова Анна Витальевна

Мать ребёнка: Нестеренко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
17.03.1961

Сын: Нестеренко Сергей Витальевич

Мать ребёнка: Нестеренко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
09.04.1965

Дочь: Федчишина Ира Виталиевна

Мать ребёнка: Нестеренко Мария Ивановна

Жетысай, Жетисайский район, Туркестанская область
Смерть
2011
Лофицкое, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: рак легких
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