Сорокин Василий Тихонович
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Гражданство
С 1841
Место жительства
С 1841
Бракосочетание
28.01.1862 ст.
Круты, Сокольский, Нижегородская область
Работа или профессия
После 1862
Унтер-офицер в 9-м гренадерском Его Императорского Высочества Великого князя Николая Николаевича старшего полка
Рождение ребёнка
22.01.1873 ст.
Сын: Сорокин Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
12.09.1874 ст.
Дочь: Сорокина Ефимия Васильевна
Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
10.03.1877 ст.
Дочь: Сорокина Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
04.12.1879 ст.
Сын: Сорокин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
27.03.1882 ст.
Дочь: Сорокина Мария Васильевна
Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Яковлевна
Смерть
Неизвестно