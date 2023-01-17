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Сорокин Василий Тихонович

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Место рождения

Наседкино, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Наседкино, Сокольский, Нижегородская область
Гражданство
С 1841
Наседкино, Сокольский, Нижегородская область
Место жительства
С 1841
Наседкино, Сокольский, Нижегородская область
Бракосочетание
28.01.1862 ст.

Жена: Сорокина Прасковья Яковлевна

Круты, Сокольский, Нижегородская область
Работа или профессия
После 1862
Наседкино, Сокольский, Нижегородская область
Унтер-офицер в 9-м гренадерском Его Императорского Высочества Великого князя Николая Николаевича старшего полка
Рождение ребёнка
22.01.1873 ст.

Сын: Сорокин Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Яковлевна

Наседкино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.09.1874 ст.

Дочь: Сорокина Ефимия Васильевна

Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Яковлевна

Наседкино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.03.1877 ст.

Дочь: Сорокина Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Яковлевна

Наседкино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.12.1879 ст.

Сын: Сорокин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Яковлевна

Наседкино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.03.1882 ст.

Дочь: Сорокина Мария Васильевна

Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Яковлевна

Наседкино, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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