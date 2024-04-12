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Алексей Иванов

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1769

Дата смерти

После 1830

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1745 г.р.

Мать

Вычислено 1751 г.р.

Жена

Вычислено 1767 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769

Отец: Иван Елисеев

Мать: Татьяна Логинова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1794

Дочь: Акилина Алексеева

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Сын: Андрей Алексеев

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Агафья Алексеева

Мать ребёнка: Ирина Яковлева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Ирина Яковлева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврила Алексеев

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1590 (м.ф.) | Именная ведомость ц. Рождества Пресвяьые Богородицы с. Васильевское 1800,1802, 1804, ё805, 1809-1810гг.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Алексеев

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1590 (м.ф.) | Именная ведомость ц. Рождества Пресвяьые Богородицы с. Васильевское 1800,1802, 1804, ё805, 1809-1810гг.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной г-на подполковника Ивана Мих. Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1830
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