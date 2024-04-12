Алексей Иванов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1769
Дата смертиПосле 1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769
Отец: Иван Елисеев
Мать: Татьяна Логинова
Рождение ребёнка
Вычислено 1794
Дочь: Акилина Алексеева
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Сын: Андрей Алексеев
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Агафья Алексеева
Мать ребёнка: Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврила Алексеев
Мать ребёнка: Анна Алексеева
ф.607, оп.1, д.1590 (м.ф.) | Именная ведомость ц. Рождества Пресвяьые Богородицы с. Васильевское 1800,1802, 1804, ё805, 1809-1810гг.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Алексеев
Мать ребёнка: Анна Алексеева
ф.607, оп.1, д.1590 (м.ф.) | Именная ведомость ц. Рождества Пресвяьые Богородицы с. Васильевское 1800,1802, 1804, ё805, 1809-1810гг.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной г-на подполковника Ивана Мих. Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1830