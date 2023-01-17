Колюпанов Нил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1827
Дата смерти22.06.1894
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1844
Место жительства
С 1866
Ветлужский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1882
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
22.06.1894
Место жительства
По 1894