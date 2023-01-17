Колюпанов Нил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колюпанов Нил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1827

Дата смерти

22.06.1894

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
По 1844
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1866
Ветлужский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1882
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
22.06.1894
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1894
Кострома, город Кострома, Костромская область
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