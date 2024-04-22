Конкин Афанасий Никифорович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Конкин Никифор Стефанов
Мать: Конкина Анна Феодосиева
Рождение ребёнка
27.08.1920
Сын: Конкин Сергей Афанасьевич
Мать ребёнка: Конкина Мария
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Конкина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романтдинова Антонина Афанасьевна
Мать ребёнка: Конкина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пивилина Елена Афанасьевна
Мать ребёнка: Конкина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конкин Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Конкина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Конкина Мария
Смерть
Неизвестно