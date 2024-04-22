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Конкин Афанасий Никифорович

Место рождения

Воскресенское, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Конкин Никифор Стефанов

Мать: Конкина Анна Феодосиева

Воскресенское, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.08.1920

Сын: Конкин Сергей Афанасьевич

Мать ребёнка: Конкина Мария

Воскресенское, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Конкин Борис Афанасьевич

Мать ребёнка: Конкина Мария

Воскресенское, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романтдинова Антонина Афанасьевна

Мать ребёнка: Конкина Мария

Воскресенское, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пивилина Елена Афанасьевна

Мать ребёнка: Конкина Мария

Воскресенское, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конкин Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Конкина Мария

Воскресенское, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конкина Мария

Смерть
Неизвестно
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