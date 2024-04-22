Артемов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения24.04.1909
Дата смерти18.02.1985
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1909
Отец: Артемов Иван
Рождение ребёнка
19.04.1930
Сын: Артемов Руслан Александрович
Мать ребёнка: Артемова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
05.06.1939
Дочь: Кошуба Галина Алекандровна
Мать ребёнка: Артемова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Притыкина Надежда Александровна
Мать ребёнка: Артемова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федоренко Любовь Александровна
Мать ребёнка: Артемова Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Артемова Анна Яковлевна
Смерть
18.02.1985