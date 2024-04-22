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Артемов Александр Иванович

Место рождения

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

24.04.1909

Дата смерти

18.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
24.04.1909

Отец: Артемов Иван

Мать: не указана

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.04.1930

Сын: Артемов Руслан Александрович

Мать ребёнка: Артемова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
05.06.1939

Дочь: Кошуба Галина Алекандровна

Мать ребёнка: Артемова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Притыкина Надежда Александровна

Мать ребёнка: Артемова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федоренко Любовь Александровна

Мать ребёнка: Артемова Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артемова Анна Яковлевна

Смерть
18.02.1985
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