Захаров Григорий Захарович
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Захар Осипович
Мать: Агафья Степановна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Агрофена Григорьевна
Мать ребёнка: Захарова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Захаров Григорьевич
Мать ребёнка: Захарова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Захарова Фекла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Фекла Ивановна
Смерть
Неизвестно