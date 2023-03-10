Солодовников (Питерсков) Евдокия Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Питерсков) Евдокия Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1885

Сын: Солодовников Макей Александрович

Отец ребёнка: Солодовников Александр Прокофьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
30.03.1901

Сын: Солодовников Георгий Александрович

Отец ребёнка: Солодовников Александр Прокофьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Бракосочетание
20.01.1902

Муж: Солодовников Александр Прокофьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
15.04.1910

Сын: Солодовников Ефрем Александрович

Отец ребёнка: Солодовников Александр Прокофьевич

Рубёжинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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