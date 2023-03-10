Солодовников (Питерсков) Евдокия Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1885
Сын: Солодовников Макей Александрович
Отец ребёнка: Солодовников Александр Прокофьевич
Рождение ребёнка
30.03.1901
Сын: Солодовников Георгий Александрович
Отец ребёнка: Солодовников Александр Прокофьевич
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Бракосочетание
20.01.1902
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
15.04.1910
Сын: Солодовников Ефрем Александрович
Отец ребёнка: Солодовников Александр Прокофьевич
Рубёжинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно