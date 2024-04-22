Ростовцев Олег Павлович
Место рождения
Дата рождения09.05.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1973
Рождение ребёнка
05.12.1996
Дочь: Наталья Олеговна
Мать ребёнка: Рящикова Татьяна
Рождение ребёнка
20.08.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ростовцева Анна
Развод
Неизвестно
Жена: Рящикова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рящикова Татьяна