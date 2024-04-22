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Ростовцев Олег Павлович

Место рождения

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.05.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1973

Отец: Ростовцев Павел Николаевич

Мать: Ростовцева Любовь Ивановна

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1996

Дочь: Наталья Олеговна

Мать ребёнка: Рящикова Татьяна

Рождение ребёнка
20.08.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ростовцева Анна

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Развод
Неизвестно

Жена: Рящикова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рящикова Татьяна

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