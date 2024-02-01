Рашева Домнина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРашева Домнина

Рашева Домнина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1756 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Чуга, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close