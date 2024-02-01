Рашева Домнина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1756 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Чуга, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно