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Удальцова (Лобачева) Янина Рудольфовна
Удальцова (Лобачева) Янина Рудольфовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.06.1991
Пол
Женский
Отец
Лобачев Рудольф Вячеславович
1965 г.р.
Мать
Лобачева (Зайцева) Дина Александровна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1991
Отец:
Лобачев Рудольф Вячеславович
Мать:
Лобачева Дина Александровна
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