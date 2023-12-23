Мустахитдин Хисаметдин углы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Хисаметдин Бикташ углы
Мать: Гульсум
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Шамсиямала Мустахитдин кызы
Мать ребёнка: Зямала Абдулкарим кызы
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Гайникамала Мустахитдин кызы
Мать ребёнка: Зямала Абдулкарим кызы
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Магикамала Мустахитдин кызы
Мать ребёнка: Зямала Абдулкарим кызы
Рождение ребёнка
1843
Сын: Бикбулат Мустахитдин углы
Мать ребёнка: Зямала Абдулкарим кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зямала Абдулкарим кызы
Смерть
1851