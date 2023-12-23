Мустахитдин Хисаметдин углы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мустахитдин Хисаметдин углы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Хисаметдин Бикташ углы

Мать: Гульсум

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Шамсиямала Мустахитдин кызы

Мать ребёнка: Зямала Абдулкарим кызы

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Гайникамала Мустахитдин кызы

Мать ребёнка: Зямала Абдулкарим кызы

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Магикамала Мустахитдин кызы

Мать ребёнка: Зямала Абдулкарим кызы

Рождение ребёнка
1843

Сын: Бикбулат Мустахитдин углы

Мать ребёнка: Зямала Абдулкарим кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зямала Абдулкарим кызы

Смерть
1851
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