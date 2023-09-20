Гудь (Золина) Галина
Место рождения
Дата рождения04.12.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1938
Отец: Золина Пётр
Бракосочетание
1961
Муж: Гудь Анатолий
Рождение ребёнка
01.01.1963
Сын: Гудь Дмитрий
Отец ребёнка: Гудь Анатолий
Балашейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.06.1965
Дочь: Цыганова (Гудь) Елена
Отец ребёнка: Гудь Анатолий
Рождение ребёнка
22.01.1975
Дочь: Аникеенко (Гудь) Лидия
Отец ребёнка: Гудь Анатолий