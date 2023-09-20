Гудь (Золина) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудь (Золина) Галина

Место рождения

Сызрань, Сызрань, Самарская область

Дата рождения

04.12.1938

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1938

Отец: Золина Пётр

Мать: Храмова (Чумакова) Евгения

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
1961

Муж: Гудь Анатолий

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1963

Сын: Гудь Дмитрий

Отец ребёнка: Гудь Анатолий

Балашейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.06.1965

Дочь: Цыганова (Гудь) Елена

Отец ребёнка: Гудь Анатолий

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
22.01.1975

Дочь: Аникеенко (Гудь) Лидия

Отец ребёнка: Гудь Анатолий

Сызрань, Сызрань, Самарская область

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