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Немцев Терентий Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До ?.08.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До ?.08.1886 ст.

Отец: Немцев Федор (Феодор) Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1908 ст.

Жена: Немцева (Кузьмина Вдова) Анна Захарова

Терентий первым браком, Анна вторым браком, вдова из д. Кузьмина Шипицинской волости. Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Поручители из д. Арынцазской: по жениху: Кучумов Трифон Никитин и Пермя... Показать все
Восприемник
23.05.1908 ст.
Арынцаская, Барабинский округ, Сибирский край
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь Восприемник у Немцевой Елены, ее родители Немцевы Викул Федоров и Анисия Петрова
Рождение ребёнка
01.03.1909 ст.

Дочь: (Немцева) Антонина Терентиева

Мать ребёнка: Немцева (Кузьмина Вдова) Анна Захарова

Арынцаская, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
До ?.05.1911 ст.

Сын: Немцев Максим Терентиев

Мать ребёнка: Немцева (Кузьмина Вдова) Анна Захарова

Военная служба
1915 ст.
Рядовой 35 Сибирского полка
Лечение в госпитале
05.08.1915 ст.
Ранен с 11 по 18 июля 1915г. у деревни Домбровка. Ранение тяжелое, огнестрельное, ружейной пулей, проникающее грудь
Смерть
Неизвестно

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