Немцев Терентий Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо ?.08.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До ?.08.1886 ст.
Отец: Немцев Федор (Феодор) Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1908 ст.
Терентий первым браком, Анна вторым браком, вдова из д. Кузьмина Шипицинской волости. Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Поручители из д. Арынцазской: по жениху: Кучумов Трифон Никитин и Пермя... Показать все
Восприемник
23.05.1908 ст.
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь Восприемник у Немцевой Елены, ее родители Немцевы Викул Федоров и Анисия Петрова
Рождение ребёнка
01.03.1909 ст.
Дочь: (Немцева) Антонина Терентиева
Мать ребёнка: Немцева (Кузьмина Вдова) Анна Захарова
Рождение ребёнка
До ?.05.1911 ст.
Мать ребёнка: Немцева (Кузьмина Вдова) Анна Захарова
Военная служба
1915 ст.
Рядовой 35 Сибирского полка
Лечение в госпитале
05.08.1915 ст.
Ранен с 11 по 18 июля 1915г. у деревни Домбровка. Ранение тяжелое, огнестрельное, ружейной пулей, проникающее грудь
Смерть
Неизвестно