Точенов Николай Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Точенов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
28.07.1954
Дочь: Балаганская Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Точенова Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евтихова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Точенова Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Точенова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Точенова Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болотенко Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Точенова Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Точенов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Точенова Анисия Ивановна
Смерть
Неизвестно