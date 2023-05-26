Точенов Николай Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Точенов Николай Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Точенов Ефим Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1954

Дочь: Балаганская Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Точенова Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евтихова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Точенова Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Точенова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Точенова Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болотенко Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Точенова Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Точенов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Точенова Анисия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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